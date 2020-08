La UE estima que la vacuna contra el coronavirus estarà llesta a finals d'any

La comissària de Sanitat de la Unió Europea, Stella Kiriakides, va expressar aquest diumenge la seva esperança que l'esperada vacuna contra la Covid-19, la malaltia causada pel coronavirus, pugui estar disponible per a finals del 2020. El fàrmac de la Unió Europea és un dels més avançats del món, juntament amb els projectes del Regne Unit, els Estats Units i la Xina."Encara que fer prediccions resulta arriscat en aquest moment, tenim alguns bons indicadors que una vacuna inicial podria estar disponible per a fins d'aquest any o principis del pròxim", va declarar la comissària al diari alemany Handelsblatt.Kiriakides ha avisat que "una vacuna no resoldrà tots els problemes d'una sola vegada", però permetria un retorn gradual a la normalitat sempre que es vacunés una "massa crítica de ciutadans, particularment aquells en grups de risc".D'altra banda, la comissària també ha avisat d'un creixent nombre de rebrots en diversos estats membres de la UE. En aquest sentit, ha fet una crida als governs per "aïllar ràpidament la font d'infecció a escala local amb proves, rastreig de contactes i aïllament immediat" dels afectats.