Així sona «Cosmic Day», la cançó que Prince va gravar el 1986 i que mai havia sortit a la llum

Des de la mort de Prince l'abril de 2016, han anat sorgint a la llum diverses cançons i obres inèdites del músic. La cançó Cosmic Day, de qui fins ara els fans només tenien disponibles petits fragments de la cançó, està disponible completament sencera i de forma íntegra per primera vegada a la història.Prince Estate, l'agència que s'encarrega de mantenir viu el llegat del músic nord-americà, en associació amb Warner Records, ha publicat a Spotify la versió remasteritzada de Cosmic Day, que Prince va gravar el 15 de novembre de 1986 a les Sunset Sound Studios 3 de Hollywood, amb Susan Rogers i Coke Johnson.Aquesta versió de Cosmic Day s'inclourà en la reedició de Sing O 'the times, l'àlbum que l'artista nord-americà va publicar el 1987, i que tornarà a les botigues en format boxset el pròxim 25 de setembre.Acompanyant el llançament de Cosmic Day a les plataformes digitals, Prince Records ha compartit a les xarxes socials una foto de la lletra original de la cançó, escrita de puny i lletra del mateix músic."Si bé la cançó havia surat entre els col·leccionistes més fervents com un petit fragment, la versió completa revela a Prince en el seu estat més psicodèlic", expliquen els responsables del segell. "Des de la introducció, com l'encesa d'un cotxe de carreres, fins al final de la guitarra, Prince canta sobre els tritons al cel, volant en les profunditats de la mar".