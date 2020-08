Grècia obligarà als viatgers provinents d'Espanya a presentar una PCR negativa

El Govern de Grècia ha anunciat aquest dilluns que els viatgers arribats des de diversos països, entre ells Espanya, estaran obligats a presentar una prova PCR negativa per descartar que siguin portadors del nou coronavirus. La mesura entrarà en vigor el dilluns, 17 d'agost.

Les autoritats gregues han inclòs a Espanya en una llista de la qual també formen part Suècia, República Txeca, Bèlgica i Països Baixos. Els passatgers dels avions procedents d'aquests països han de portar amb si una prova realitzada en els dies previs, fins a un màxim de 72 hores.

També hauran de presentar els resultats negatius d'una prova PCR qui ingressin al país per la frontera terrestre. Aquesta reforma afecta també els ciutadans grecs, així com als que tinguin permís de residència a Grècia, segons la cadena pública ERT.

Les autoritats no amaguen la seva preocupació per la possible importació de casos i han posat límit també a l'oci nocturn en enclavaments turístics com Creta, Santorini i Mykonos, on els bars hauran de tancar estar tancats abans de mitjanit.

Grècia va registrar diumenge la seva major taxa de contagis des de l'inici de la pandèmia, amb més de dos centenars de positius en 24 hores, fins a un total de 5.623. A més, les autoritats van elevar a 212 la xifra de morts, un més que dissabte.



