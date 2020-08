Aquesta és la nova sèrie sobre sexe que arrasa a Europa

Masters of Sex o Sex Education han estat dues sèries modernes de capçalera que han abordat la sexualitat sense cap mena de tabú ni moralisme. L'última ha estat tot un èxit entre el públic adolescent, gràcies a l'aposta de Netflix per a una sèrie jove, despreocupada i sense cap mena de restricció vers cap orientació sexual. Una nova sèrie danesa, que ja ha triomfat a Europa, aterra a Filmin sobre la mateixa temàtica: Sex.La producció, a diferència d'altres ficcions -a excepció de Sex Education-, aborda els assumptes del descobriment de la realitat en l'adolescència de manera realista i actual. Les xarxes socials i altres aplicacions tenen força importància en la història, a més dels dubtes sobre l'orientació sexualitat, com la societat tendeix a reprimir certs impulsos i la manca d'informació sobre sexe.I exactament de què va Sex? Aborda la història de la Catherine, una noia de 20 anys que està confosa: estima la seva parella, el Simon, però se sent atreta per la Selma, la seva amiga.Fa temps que la vida sexual amb el seu nòvio és pràcticament inexistent i això la porta a descobrir sensacions que mai s'havia plantejat. La sèrie, de 6 capítols de 15 minuts cada un, ha estat molt aplaudida per la crítica i es pot veure a Filmin. Es va estrenar aquest agost en el marc de l'Atlantida Film Festival 2020.

