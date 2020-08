ERC promourà reprovacions a la monarquia i la Moncloa als ajuntaments

ERC vol que, de forma simultània i massiva, els ajuntaments catalans aprovin mocions en contra de la monarquia i reprovant l'operació d'estat que va ordir la Moncloa per facilitar la sortida d'Espanya de Joan Carles I malgrat els seus casos de corrupció.Esquerra, que va guanyar les darreres eleccions municipals i és la primera força del país en regidors, presentarà a tots els ajuntaments on té representació una moció per retirar els títols i honors que alguns municipis encara conserven per al rei emèrit Joan Carles I després de la marxa de l'exmonarca. La moció d'ERC obligarà a posicionar-se als comuns i als socialistes als grans ajuntaments.La iniciativa dels republicans també vol reprovar el govern espanyol "per la seva col·laboració necessària en la sortida del rei emèrit" i instar-lo, conjuntament amb el Congrés, a investigar la corrupció de la monarquia i a derogar el delicte d'injúries a la Corona, ara tipificat al codi penal. També reclama retirar els privilegis i l'aforament de Joan Carles I i permetre'n la fiscalització dels comptes i activitats.ERC considera la monarquia com a "successora del règim franquista" i pretén que els ajuntaments reafirmin el dret a l'autodeterminació de Catalunya a la vegada que se solidaritzin amb "qualsevol iniciativa" que permeti decidir sobre una república a l'Estat espanyol. Així mateix, reclama explicacions al president espanyol, Pedro Sánchez, i a la seva presidenta primera, Carmen Calvo, per "esclarir el rol del govern de l’Estat espanyol en aquesta operació de blindatge de la monarquia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor