Vergés afirma que la situació del coronavirus a Catalunya «és molt bona»

"En funció de les diferents variables, anirem adoptant mesures extraordinàries a cada territori", ha explicat la consellera, que ha demanat no abaixar la guàrdia i "gaudir de les vacances, però sempre amb les mesures de prevenció". En aquest sentit, ha destacat especialment la importància d'evitar llocs amb molta afluència de gent, així com també ha subratllat la necessitat de mantenir una higiene de mans constant.Més a llarg termini, Vergés ha admès que la situació de la Covid-19 de cara a l'octubre "serà complexa" i ha apuntat que caldrà estar preparats "per una possible segona onada de l'epidèmia, que seria intensa". "Estem preparats per a tot, però esperem que no sigui així i poder tallar les cadenes de transmissió el més aviat possible", ha puntualitzat, tot recordant que aquesta pujada de la pandèmia coincidiria amb el punt àlgid de la grip.Vergés ha visitat aquest dilluns al matí el dispositiu muntat al centre cultural l'Escorxador de Vilafranca del Penedès per fer un cribratge massiu als veïns d'aquest municipi. Les proves estan especialment destinades a aquelles persones d'entre 19 i 40 anys que els darrers dies hagin tingut contactes socials sense respectar la distància i l'ús de mascareta, o bé que hagin estat en reunions d'amics i familiars amb molta gent. La previsió és fer 4.000 proves al llarg d'aquesta setmana, i Salut confia que afloraran nombrosos casos asimptomàtics.Vergés ha assenyalat que s'ha desplegat aquest dispositiu a Vilafranca perquè s'hi han detectat nombrosos casos sense poder relacionar-los entre si, de manera que augura que el cribratge servirà per definir les cadenes de transmissió i poder aturar la propagació del virus. Un dels punts de contagi que sí que va localitzar Salut va ser una trobada familiar "d'entre 30 i 40 persones" que es va celebrar el passat mes de juliol. La resta de casos, però, són aïllats i se'n desconeix la procedència, fet que Vergés ha definit com una situació "complexa".En aquest sentit, l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha insistit en demanar a la ciutadania que eviti aglomeracions i trobades multitudinàries. "Hi ha conductes que són perilloses", ha remarcat. Regull ha reclamat mantenir la "màxima atenció sobre les normes bàsiques" i a apel·lat a "aplicar la lògica" per evitar nous brots.En el cas de Santa Coloma de Gramenet, la consellera ha puntualitzat que la casuística és diferent. En aquesta ciutat del Barcelonès, el cribratge comença aquest dilluns a la tarda i se centra en els veïns dels barris Fondo i Llatí, dues zones identificades com a focus de propagació. Igual que a Vilafranca, però, es fa una crida especialment adreçada a aquelles persones que hagin tingut contactes socials sense respectar les mesures bàsiques de prevenció o que hagin acudit a trobades nombroses.Tant pel que fa a Vilafranca com a Santa Coloma, la consellera ha subratllat que es tracta de cribratges per a persones asimptomàtiques, tot recordant que aquella gent que tingui algun símptoma relacionat amb la Covid-19 ha d'adreçar-se a un centre de salut. Vergés també ha insistit en la importància de respectar els 14 dies d'aïllament en el cas s'obtingui un resultat positiu o que es tingui un contacte directe positiu. "És important complir-ho per tallar les cadenes de transmissió", ha remarcat.Aquest dilluns, primera de les cinc jornades en què es faran els PCR a Vilafranca, a la cua hi predominava especialment la gent jove. Els veïns consultats per l'ACN coincidien en explicar que es volien fer el test per esclarir si son portadors de la Covid-19 i poder protegir així el seu entorn més proper."Vull sortir de dubtes i poder tallar la cadena de transmissió si dono positiu", ha explicat en Xavi, que ha assegurat que "tots" els seus familiars i amics tenen previst acostar-se a fer-se la prova aquesta setmana. El mateix ha afirmat la Montserrat, una jove de 19 anys que ha dit que s'ha fet el test perquè és monitora d'un cau i és asmàtica, dues circumstàncies que li fan témer que s'hagi contagiat. "Vull assegurar-me que tot estigui bé, sobretot per la família", ha apuntat.Tot i que les persones d'entre 19 i 40 anys eren el perfil dominant, també s'han pogut veure veïns de més edat. Com la Carme, de 60 anys. Ella ha assegurat que el dispositiu per al cribratge massiu és "una oportunitat" per esvair dubtes sobre el seu estat i, de retruc, saber si pot contagiar-ho a la gent del seu entorn. "M'inquieta aquesta situació", ha assegurat.