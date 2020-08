Bomberes de Barcelona demanen l'expulsió del bomber que gravava companyes despullades

Ens estrenem a twitter fent públic el nostre manifest inicial. Preguem màxima difusió.https://t.co/VAFECqVoFg pic.twitter.com/bgAJ7CDGOE — Bomberes per la dignitat de la dona (@bomberesbcn) August 10, 2020

Bomberes de Barcelona han publicat un manifest en què demanen l'expulsió d'un bomber que va gravar despullades a tres companyes i rebutgen la sentència per la qual se li ha imposat una pena mínima de 4 mesos i mig de presó. Fet pel qual, segons expliquen, es "podria reincorporar normalment al seu lloc de treball en breu".El text, que el secunden tant les afectades com altres companys i companyes del cos de Bombers de Barcelona, qualifica la sentència de "retrògrada" i adverteixen que no l'acceptaran. "És molt perillós que existeixin precedents per a penalitzar aquest tipus de fets de manera irrisòria i vergonyós", adverteixen les creadores del text.De fet, més enllà de denunciar "un sistema judicial conservador i patriarcal" les signants volen remarcar que el cos "sempre ha estat i ha de seguir sent un exemple de respecte, igualtat, tolerància" i que per tant, no poden acceptar la sentència perquè "no és el tarannà del Cos de Bombers de Barcelona".El cas es remunta al 2015, quan un bomber va amagar una càmera al vestuari femení de Sant Andreu i va estar gravant a tres companyes despullades durant diversos mesos. El passat mes de juliol, el jutjat penal 19 de Barcelona va dictar una sentència de 4 mesos i mig per a l'acusat, quan aquest s'enfrontava a sis anys de presó i d'inhabilitació per tres delictes de descobriment i revelació de secrets.Durant el procés judicial Fiscalia va arribar a demanar una indemnització de 3.000 euros per danys morals per cadascuna de les víctimes i un ordre d'allunyament durant 5 anys. Les bomberes afectades es van presentar com a acusació particular al judici amb l'acompanyament de l'Ajuntament de Barcelona, i totes tres van rebutjar la indemnització. Ho van fer perquè reclamaven que el bomber no pogués tornar a exercir com a tal.El cas però, va acabar amb una pena mínima de quatre mesos i mig. Segons recull La Vanguardia , a la sentència s'explica que no es pot agreujar més perquè les imatges "només retraten la nuesa" de les dones i no tenen "connotació sexual". A ulls del jutge, només podrien tenir aquesta càrrega si les bomberes apareguessin "masturbant-se" o afectés la seva "vida sexual". A més que també se li aplica l'atenuant de confessió a l'individu per haver reconegut els fets, encara que el mateix jutge admet que "no queda clarament provat que l'acusat reconegués aquests fets davant els responsables del centre de bombers".

