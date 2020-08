Un home infectat de coronavirus agredeix el seu cunyat i escup un policia per contagiar-lo

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home de 39 anys per haver agredit, presumptament, al germà de la seva dona. L'arrestat, que estava de baixa laboral per coronavirus, també hauria increpat als agents i escopit a un d'ells mentre l'amenaçava amb contagiar-lo de Covid-19.Els fets van tenir lloc aquest diumenge a les 23.10 hores al barri de la Mariola, quan els efectius policials van ser alertats sobre una baralla a l'interior d'un domicili. En arribar al lloc, aquests van veure taques de sang tant al carrer com a les escales i la porta de l'habitatge, on també hi havia una porta amb el vidre trencat. Els policies van haver de reduir al detingut per la força, mentre ell es resistia i intentava agredir-los.L'arrestat està acusat d'un delicte de lesions i un altre d'atemptat als agents i, després de la seva detenció, una patrulla el va traslladar a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on van constatar que era un cas positiu de coronavirus.

