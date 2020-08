Marlaska admet que la seguretat de Joan Carles I depèn del govern espanyol

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat que la seguretat de Joan Carles I "concerneix l'Estat espanyol". "Ningú pot oblidar que estem parlant de qui va ser el cap de l'Estat a Espanya amb la qual cosa la seva seguretat és una seguretat que evidentment concerneix l'Estat espanyol", ha dit aquest dilluns en una atenció als mitjans des d'Algèria.Tot i això, Grande-Marlaska ha rebutjat "donar cap detall al respecte" del dispositiu de seguretat del rei emèrit. Cap font oficial aclareix on està l'exmonarca una setmana després que comuniqués la seva marxa d'Espanya. Ni Casa Reial ni el govern espanyol han confirmat on ha marxat tot i que mitjans de comunicació apunten a diverses possibles destinacions.Felip VI ha arrencat aquest dilluns l'agenda institucional que acompanya les vacances que passa durant uns dies a Mallorca. Ja s'ha trobat amb la presidenta de les Balears, Francina Armengol, i també amb la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. A la sortida de la cita, Armengol ha indicat que no s'ha parlat de la fugida de Joan Carles I , pare del rei, que va sortir d'Espanya el 31 de juliol i encara no ha públic on s'ha establert tot i que se l'ha situat a la República Dominicana, als Emirats Àrabs i a Portugal.

