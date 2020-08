Antonio Banderas, positiu per coronavirus

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

L'actor Antonio Banderas ha informat que ha donat positiu per coronavirus. El malagueny de 60 anys ho ha explicat a través de les seves xarxes socials. "Em veig obligat a celebrar el meu aniversari fent quarantena per haver donat positiu per coronavirus", ha explicat el mateix Banderas.L'actor afirma que es troba "relativament bé" i només està "una mica més cansat del normal". Assegura que aprofitarà el confinament i l'aïllament per a llegir i escriure, a més de "planificar la nova dècada de 60 anys a la que ha arribat".Banderas viu un moment àlgid a la seva carrera, després de gaudir la nominació com a Millor Actor dels Premis Oscar del 2019 gràcies a la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor