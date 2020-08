Felip VI arrenca l'agenda institucional a Mallorca sota l'ombra de la fugida del seu pare

Felip VI ha arrencat aquest dilluns l'agenda institucional que acompanya les vacances que passa durant uns dies a Mallorca. Ja s'ha trobat amb la presidenta de les Balears, Francina Armengol, i també amb la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. A la sortida de la cita, Armengol ha indicat que no s'ha parlat de la fugida de Joan Carles I , pare del rei, que va sortir d'Espanya el 31 de juliol i encara no ha públic on s'ha establert tot i que se l'ha situat a la República Dominicana, als Emirats Àrabs i a Portugal.Armengol ha transmès Felip VI les necessitats econòmiques i socials de les Balears, la regió -ha defensat- "que pitjor ho passarà" després de la pandèmia, de manera que necessita la solidaritat d'altres territoris. Sobre Joan Carles I, la presidenta autonòmica ha assegurat que no se n'ha parlat.Cladera ha celebrat que el rei hagi tornat a triar l'illa per les seves vacances i li ha traslladat la necessitat de seguir demanant a Europa recursos per afrontar la crisi derivada de la pandèmia davant les dificultats que travessa Mallorca per la seva dependència del turisme.

