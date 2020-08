Cs portarà als tribunals el ple sobre la monarquia i demana a Sánchez que l'impugni

A pesar de las coacciones de Torra a los funcionarios, no se han publicado las resoluciones del #PlenoDeLaInfamia, lo que prueba su ilegalidad.



Cs iremos donde haga falta para defender la democracia. Y pedimos al Gobierno que haga todo lo posible para que no creen más conflicto. pic.twitter.com/LN6okHw4JS — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) August 10, 2020

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha avançat aquest dilluns que presentaran "accions judicials" contra el ple del parlament de divendres passat sobre la monarquia i ha emplaçat el president espanyol, Pedro Sánchez, a impugnar-lo."Que no miri cap a una altra banda", li ha demanat a Twitter. Carrizosa ha considerat que el fet que el secretari general del Parlament, Xavier Muro, hagi suprimit alguns apartats de les resolucions aprovades per no contradir el Tribunal Constitucional ja "en demostra la seva il·legalitat".També s'ha referit a les "coaccions" del president de la Generalitat, Quim Torra, i del líder de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, Albert Batet, als lletrats de la cambra. Precisament aquest dilluns Torra ha exigit el cessament de Muro per no haver publicat íntegrament els textos aprovats pel ple.Santi Rodríguez, diputat del PP, també s'ha pronunciat sobre la publicació de les resolucions mutilades al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) i ha dit que "no podia ser d'una altra forma". "Les coaccions de Torra no passen de mer paperot", ha conclòs.

