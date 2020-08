VÍDEO Un llamp impacta contra un dipòsit de combustible d'una petroquímica

Cae un rayo en un tanque de combustible de la petroquímica. Se ha activado el Plan de Emergencia Interior de Repsol y también el Plan de Emergencia exterior de Puertollano, pero solo en fase de alerta. Seguiremos informando pic.twitter.com/LBFtLVHrNO — Bomberos de Puertollano (@BomberosPllano) August 10, 2020

Repsol informa al Panel Público Asesor que NO HAY HERIDOS. Desde el Plan de Emergencia Exterior de Puertollano destacan que NO EXISTE RIESGO para la población. El incidente está en fase control. pic.twitter.com/R4LmRCoMrt — Bomberos de Puertollano (@BomberosPllano) August 10, 2020

Totes les alarmes han saltat a la petroquímica que hi ha a Puertollanos (Catella la Manxa) aquest dilluns quan un llamp ha caigut a sobre d'un tanc de combustible. Les explosions en aquests llocs són extremadament delicades i les imatges de la fumassa negra són impactants.El tanc afectat pertany a la companyia petroliera Repsol i el cos de bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Segons informen en una altra piulada no hi ha ferits i tampoc "existeix risc per a la població". Per ara, l'incident està controlat:

