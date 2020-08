aquí te dejo otras tres correlaciones indudablemente ciertas, porque, como todo el mundo sabe, correlación implica causalidad pic.twitter.com/082HD08vGN — Sinergia Sin Control (@fred_SSC) August 9, 2020

El cantant Miguel Bosé segueix comprant les teories antivacunes i les conspiracions sobre el coronavirus. Aquest cop ha perdut els estreps a Twitter: "Ens volen matar!". Ni més ni menys, aquesta ha estat la seva reacció a una taula compartida per un altre usuari que no té cap base científica ni tècnica i que obvia interessadament dades determinants per establir causalitat.Una piulada que ha estat rebatuda i desmentida amb humor per alguns altres usuaris, com és el cas d'aquest que adjunta una sèrie de taules amb correlacions surrealistes i afegeix amb ironia: "com tothom sap, correlació implica causalitat"

