El coronavirus podria tenir un període d'incubació més llarg del que es creia fins ara

Científics de la Xina han realitzat una nova estimació del període d'incubació de la Covid-19. La seva estimació mitjana se situa en 7,76 dies, més llarga que les anteriors de 4 a 5 dies, i implica, per ara, la quantitat més gran de mostres de pacients utilitzades en una anàlisi d'aquest tipus.Malgrat que les mesures més estrictes de contenció del virus s'han basat fins ara en aquestes primeres estimacions, el cert és que la comunitat científica no compta encara avui amb una estimació 100% fiable del període d'incubació de la malaltia que provoca el coronavirus. Les poques estimacions que existien fins ara, que situaven el situaven entre els 4 i 5 dies, es basaven en petites mostres, dades limitades i autoinformes que podien estar esbiaixats per la memòria o el judici del pacient o de l'entrevistador.Ara, aquests investigadors de la Xina han desenvolupat un enfocament de baix cost per a estimar els períodes d'incubació i l'han aplicat a 1.084 pacients que tenien antecedents coneguts de viatge o residència a Wuhan. El seu enfocament millora la precisió, ja que es basa en una base de dades pública de dates d'infecció, i utilitza la teoria de renovació en probabilitat per a reduir el biaix de record (el record inexacte d'esdeveniments passats).En última instància, l'equip ha calculat que la mitjana del període d'incubació era de 7,75 dies, i que el 10% dels pacients mostraven un període d'incubació de 14,28 dies. Els autors assenyalen que aquesta última troballa podria encendre les alarmes entre les autoritats sanitàries que es basen en la quarantena estàndard de 14 dies, però adverteixen que el seu enfocament es basa en diversos supòsits i pot no aplicar-se a tots els casos posteriors, ja que el virus pot haver mutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor