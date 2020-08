La CUP reclama un front comú als Països Catalans per desobeir la cessió del superàvit municipal

La CUP ha apostat per fer "un front comú" entre ajuntaments i governs autonòmics dels Països Catalans per tal de "desobeir" el pacte entre el govern espanyol i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que proposa que els ajuntaments cedeixin part del seu superàvit per fer front a la lluita contra el coronavirus.Per als cupaires això és "una nova ofensiva recentralitzadora" i han demanat a les forces sobiranistes que "es plantin" i busquin una estratègia conjunta per "fer-hi front". Maria Sirvent, diputada de la CUP al Parlament, ha instat Govern a posar "tots els instruments administratius i institucionals" a favor dels ajuntaments i ha demanat que es doni "cobertura jurídica" als consistoris que no cedeixin el romanent.En aquest sentit, ha recordat que el president de la Generalitat, Quim Torra, es va posicionar a favor de la "revolta" dels ajuntaments contra l'acord de la FEMP i ha explicat que cal que la Generalitat passi "dels lemes als fets".Laia Estrada, regidora de la CUP a Tarragona, també ha explicat que proposaran als plens dels ajuntaments que la Federació de Municipis de Catalunya faci "una oposició frontal" a l'acord i ha avisat que si no demanaran la sortida "urgent" de la FEMP. A més, els cupaires també han demanat que es convoqui l'Assemblea de Càrrecs Electes per "coordinar la resposta i la desobediència institucional". Amb la convocatòria creuen que l'assemblea prendria "utilitat" i s'allunyaria de "l'electoralisme".També aposten per derogar l'article 135 de la LRSAL i la llei d'estabilitat pressupostària per donar suport als ajuntaments i "abandonar el simbolisme i la retòrica".Per la seva banda, Albert Botran, diputat al Congrés, ha demanat "parar els peus a l'ofensiva recentralitzadora" de PSOE i Podem i ha apel·lat a totes les forces sobiranistes i municipalistes a "fer un front comú i plantar cara". Botran ha recordat que en les negociacions per la pròrroga de l'estat d'alarma un dels acords amb el PSOE va ser "utilitzar els romanents per polítiques socials" i ha lamentat que s'ha demostrat que la paraula del PSOE "no val per res".A més, ha dit que encara que aquest govern "deia ser una alternativa al PP" en qüestions clau "actua de la mateixa manera". Precisament per això ha assegurat que ara s'ha aprofitat la llei d'estabilitat pressupostària de Cristóbal Montoro per "centralitzar els estalvis" dels ajuntaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor