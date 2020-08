Garzón contradiu Sánchez i defensa que el cas de Joan Carles I afecta la «institució» monàrquica

Una democracia avanzada no pide a sus ciudadanos actos de fe para confiar en individuos supuestamente honestos y no corruptos. En su lugar diseña instituciones para desincentivar y evitar la corrupción: elecciones, rendición de cuentas, transparencia, revocatorios... 👉 — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) August 10, 2020

Alberto Garzón, ministre de Consum i líder d'Esquerra Unida -formació integrada dins d'Unides Podem- ha afirmat aquest dilluns que, més enllà de les irregularitats que hagi pogut cometre Joan Carles I quan era el cap de l'Estat, el problema a Espanya és la monarquia, que impedeix apartar del càrrec aquells qui participen en pràctiques corruptes. L'anterior monarca es troba fugit d'Espanya des del 31 de juliol i ni el govern espanyol ni la Casa Reial han informat oficialment d'on es troba.Amb aquest argument, Garzón contradiu el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que la passada setmana va intentar diferenciar la situació del rei emèrit de la figura del cap de l'Estat recalcant que "no es jutgen institucions, sinó persones".A través d'una sèrie de missatges publicats al seu compte de Twitter, el ministre de Consum ha assenyalat que "la clau no és si Joan Carles és bona persona, sinó com i, sobretot, per què va poder fer el que va fer". "Institucions, no persones", ha subratllat."Una democràcia avançada no demana als seus ciutadans actes de fe per confiar en individus suposadament honestos i no corruptes. En el seu lloc dissenya institucions per desincentivar i evitar la corrupció: eleccions, rendició de comptes, transparència, revocatoris", ha ressaltat el màxim dirigent d'Esquerra Unida.

