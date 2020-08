Artadi situa Borràs com un dels «grans lideratges» de JxCat de cara a les eleccions catalanes

Elsa Artadi, nova vicepresidenta de Junts per Catalunya (JxCat), ha assegurat que la líder de la formació al Congrés i exconsellera de Cultura, Laura Borràs, "no està descartada absolutament per a res" de cara a les eleccions catalanes tot i la investigació al Tribunal Suprem per presumpte fraccionament de contractes quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i l'ha situat com un dels millors actius del nou partit."És un dels grans lideratges de l'espai; ha de jugar i participar on vulgui", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio , en la qual ha recordat que Borràs "sempre ha estat a disposició del que se li ha demanat".Sobre les eleccions, Artadi ha assegurat que JxCat està "molt més ben preparat" ara que no fa dos anys i mig quan s'inicia el projecte. La vicepresidenta ha recordat que s'han presentat en cinc comicis "sense ser ni un partit" i ha avisat que no els fan "por" les urnes.En relació al lideratge de Carles Puigdemont, Artadi ha remarcat que serà ell qui acabi decidit en paper que tindrà en una candidatura, encara que ha dit que tindria "el suport de tota la militància". En tot cas, ha recordat que el procés de llistes es votarà per primàries.En ser preguntada per si es podria postular ella mateixa com a candidata efectiva, Artadi ha descartat obertament la possibilitat perquè, segons ha assegurat, la seva prioritat és encapçalar la candidatura a les eleccions municipals de Barcelona d'aquí a tres anys. Tot i això, ha obert la porta a participar a la llista i "ajudar en el que calgui".Artadi ha insistit que ara el seu objectiu és consolidar el partit i concórrer a les eleccions i ha rebutjat "una federació o una combinació de sigles", com ha assegurat que ja van explicar al PDECat "en públic i en privat" . Tot i això, ha defensat que JxCat serà un partit "ampli" i "obert".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor