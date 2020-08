Les dues platges catalanes que més troba a faltar Rosalía

Trobo a faltar la platja del Garraf o la de Cadaqués🥺💧 - ROSAL Í A (@rosalia) 10 d’agost de 2020

Que les platges mediterrànies no tenen res a envejar al Carib ho sabem, i que el litoral català té racons de gran bellesa també . I un cop hi has estat és difícil d'oblidar. Prova d'això és que Rosalía, ara lluny de casa, ha expressat la seva enyorança per dues platges catalanes: Cadaqués i el Garraf.Una situada a la costa Brava i l'altra no molt lluny de Barcelona, però especial pel seu encant.

