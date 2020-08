Extingits els sis incendis que afectaven el País Valencià

Els sis incendis declarats al País Valencià aquest cap de setmana ja estan extingits. Només en queda un d'actiu, entre la Vall de Gallinera i Villalonga, que els bombers han aconseguit estabilitzar i estan treballant per apagar-lo.A primera hora d'aquest dilluns s'han reincorporat els efectius aeris i terrestres als treballs d'extinció del foc però ja s'han retirat després d'haver donat per estabilitzat el foc després d'haver afectat a unes 160 hectàrees de massa forestal, segons ha informat Emergències de la Generalitat.Els altres sis incendis que ja es donen per extingits són el de la Vall de Laguart, Benifato, Castell de Guadalest, Alacant, Utiel i Benageber, i Vilfermosa.

