El PP rebutja una candidatura amb Cs que inclogui el PSC: «No és una proposta gaire seriosa»

Els populars rebutgen la proposta de Ciutadans de concórrer a les eleccions catalanes sumant forces amb el PSC, però no tanquen la porta a sumar-s'hi si els socialistes estan fora de la candidatura. El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, creu que anar de la mà del PSC és una proposta poc "realista". "No és una proposta gaire seriosa", ha dit a Catalunya Ràdio, responent a l'oferiment de Ciutadans que assegurava que sumar forces amb el PSC i el PP els permetria superar l'independentisme Fernández ha recordat que ells mateixos apostaven per una llista amb Cs al Parlament però ha explicat que ara mateix estan "estudiant" la seva viabilitat perquè el "gir" dels taronges acostant-se al govern espanyol durant l'estat d'alarma ha "canviat l'escenari". "Hem d'analitzar si això que abans sumava ara no suma", ha advertit.La coalició de PP i Cs al País Basc va obtenir menys diputats que els que els populars havien aconseguit en solitari el 2016 i, per tant, el resultat no ha estat "satisfactori". Per això, Fernández aposta per "analitzar si això que abans sumava" a Catalunya "ara no suma". "Hem d'analitzar si a Catalunya passaria el mateix. Si entenem que això no suma, no ho farem. Si entenem que pot ajudar a sumar el suport al constitucionalisme, ho farem", ha argumentat.El dirigent popular també s'ha referit al ple de divendres passat al Parlament, que va debatre sobre la situació de la monarquia espanyola i va aprovar diverses resolucions reprovant Felip VI i el govern espanyol i reivindicant una Catalunya republicana. Els lletrats de la cambra van alertar la Mesa que algunes de les propostes presentades podien contradir els advertiments del Tribunal Constitucional i van arribar a dir, segons fonts parlamentàries, que no les publicarien al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). Per a Fernández es tracta d'una "escenificació" de l'independentisme". "No cal fer escarafalls perquè no tenen cap intenció de publicar-ho", ha augurat.Segons ha dit, l'independentisme porta qüestions "molt rebels" al Parlament, "però quan arriba el moment de publicar-ho ja no ho publiquen". "És a dir, estan enganyant la gent. A la primera que el TC fa un advertiment sobre la il·legalitat del text, ho retiren", ha afirmat.

