El Parlament publica la resolució contra la monarquia després de dies de tensió

El Butlletí Oficial de Parlament de Catalunya (BOPC) ha publicat aquest dilluns la proposta de resolució conjunta de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i CUP, i aprovada divendres pels tres grups, que declara que "Catalunya és republicana i, per tant, no reconeix ni vol tenir cap rei". La publicació arriba després de dies de tensió entre bambolines a la cambra perquè va transcendir que els lletrats no volien validar-la. Un dels que va pressionar per tal que aparegués en els documents oficials del Parlament va ser el president de la Generalitat, Quim Torra, que va demanar-ho a través de Twitter.Al final de la transcripció literal de la proposta s'inclou, entre parèntesis i en cursiva, que la proposta de resolució "és imputable, a efectes de còmput, al grup parlamentari de JxCat". Primer, el BOPC ha publicat les propostes que la mesa va tramitar -entre les quals s'inclou el text contra la monarquia, aprovat gràcies als vots de la majoria independentista i que va rebre el vot en contra de la resta de formacions, inclosos els comuns- i en una altra edició matinal del butlletí s'ha validat la versió aprovada.La votació es va produir divendres passades les deu de la nit perquè el ple es va retardar a causa de les peticions de reconsideració que van presentar tant Ciutadans com PP a l'admissió a tràmit de diverses resolucions impulsades pels partits independentistes, ja que consideraven que són inconstitucionals i contravenen la doctrina de l'Tribunal Constitucional (TC).Aquestes peticions van ser rebutjades per la mesa i la junta de portaveus, i abans de començar la votació, el president de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa, va demanar al president de Parlament, Roger Torrent, que especifiqués si aquests punts es publicarien al BOP , ja que el lletrat major de la cambra -Joan Ridao- va dir que els punts que xoquen amb el TC no es publicarien.Torrent va respondre que es votarien tots els punts admesos a tràmit, inclosos els que poden suposar un conflicte amb el Constitucional, i que els grups parlamentaris ja eren conscients de les consideracions que el lletrat major havia traslladat sobre "les limitacions de caràcter material per les advertències de el TC que s'han traslladat a la mesa".JxCat, ERC i la CUP també van aprofitar per ratificar divendres els mandats de l'1 d'octubre, del 10 d'octubre i del 27 d'octubre de 2017 i constaten que "l'únic camí per superar el règim monàrquic és constituir efectivament la república catalana com una estat social i democràtic de dret".En aquest sentit, insten les institucions i la societat civil a avançar "decididament" cap a la independència un cop evidenciat el "fracàs i la crisi definitiva" del pacte constitucional. La resolució denuncia també el "caràcter irreformable" del règim del 78, que blinda la "monarquia delinqüent, el sistema autonòmic fallit i la democràcia intervinguda pel poder judicial". En aquesta proposta conjunta dels grups independentistes els comuns han votat que no.

