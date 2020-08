Ignacio Garriga serà el candidat de Vox a les eleccions catalanes

El diputat de Vox al Congrés Ignacio Garriga serà el cap de llista de la formació a les properes eleccions catalanes. Ho ha confirmat ell mateix en una entrevista amb 'La Razón' en què ha criticat que els partits "anomenats constitucionalistes" han abandonat els votants contraris a la independència de Catalunya. Les enquestes donen possibilitats reals a Vox per entrar al Parlament per primer cop."Hi haurà un partit que faci front al separatisme, trenqui amb les polítiques de seguidisme que han fet històricament PP i PSOE. Els populars i Cs s'han convertit en còmplices del separatisme", ha dit. Vox va celebrar a principis de març el seu congrés estatal i s'esperava que el president del partit, Santiago Abascal, hi anunciaria públicament la candidatura de Garriga, però finalment no ho va fer.

