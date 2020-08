Catalunya suma 863 nous contagis i cinc morts més per coronavirus

Després de tres dies consecutius per sobre del miler de casos, el Departament de Salut ha notificat un descens de nous contagis aquest dilluns. En el darrer balanç, d'aquest matí, ha registrat 863 positius més per coronavirus, que eleven la xifra total des que va començar la pandèmia a 107.520.En les darreres hores la conselleria també ha afegit cinc víctimes mortals més al còmput global, que és de 12.827 persones mortes per la Covid-19 a tot Catalunya. L'informe oficial d'aquest dilluns també reflecteix un descens generalitzat del risc de rebrot al país, que es manté encara força elevat.Pel que fa als hospitals, continuen augmentant els ingressos. En les últimes 24 hores, Salut ha registrat 26 pacients més -en total en són 590- en centres hospitalaris d'arreu de Catalunya i sis més a les UCI -en total en són 116-.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor