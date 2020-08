Aguirre, sobre la fugida de Joan Carles I: «Deu haver decidit marxar uns dies fora, com fa tanta gent»

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha donat el seu punt de vista sobre la fugida de Joan Carles I la setmana passada, acorralat pels escàndols de corrupció. "Estic convençuda que tornarà aviat", ha assegurat Aguirre, que ha comparat la marxa del rei amb unes vacances d'estiu. "Deu haver decidit marxar fora uns dies, com fa tanta gent durant aquesta època de l'any", ha dit l'exdirigent del PP, que ha reiterat que el rei "com a espanyol, tornarà al seu país".Aguirre ha expressat la seva "tristesa" perquè Joan Carles hagi "acabat d'aquesta manera" però ha insistit que la seva fugida "no és un final". "El rei no està immers en cap procés judicial", ha recalcat. L'expresidenta madrilenya ha recordat que el rei emèrit està a disposició de la Fiscalia i tornarà a Espanya si així se li demana. "No en tingui cap dubte", ha insistit en una entrevista a Telecinco L'exlíder del PP de Madrid també ha demanat als mitjans que no publiquin només fotografies del rei de gran, sinó també quan era jove i va parlar a l'Assemblea Nacional de França, al Congrés dels Estats Units o quan el van fer honoris causa d'Oxford. Pel que fa a les relacions extramatronials, Aguirre ha evitat entrar-hi. "Ningú no és perfecte", ha dit.

