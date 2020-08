Iceta defensa la monarquia espanyola: «Han estat els millors anys dels darrers tres segles»

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha sortit en defensa de la monarquia espanyola després de la marxa del rei emèrit per presumpta corrupció. En una entrevista a TV3, el socialista ha assegurat que amb la monarquia s'ha viscut "els millors anys dels darrers tres segles" alhora que ha apuntat que la societat espanyola no és majoritàriament republicana.Iceta pensa tambçe que no s'ha de fer un referèndum sobre aquesta qüestió perquè "no hi ha una majoria prou àmplia", i ha marcat una separació entre la figura del rei emèrit i la institució monàrquica. El socialista ha defensat que no s'ha de canviar de règim només pel fet que Joan Carles I hagi comès "irregularitats".Sobre les eleccions a Catalunya, Iceta s'ha mostrat partidari de fer-les quan abans millor, i ha considerat que ell serà el candidat socialista davant alguns rumors que apuntaven a un relleu al capdavant de les llistes del PSC que passaria per Salvador Illa, actual Ministre de Sanitat.

