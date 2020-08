La comunitat internacional recapta més de 200 milions d'euros per a la reconstrucció de Beirut

Dimarts una potent explosió va destruir bona part de la capital del Líban, Beirut. L'incident originat per un carregament de gairebé 3.000 tones de nitrat d'amoni a la zona portuària va causar la mort de més de 130 persones i 5.000 ferits.Aquest diumenge, el ministre d'Exteriors d'Alemanya, Heiko Maas, ha anunciat que s'han recaptat més de 200 milions d'euros per a la reconstrucció de Beirut. Entre altres contribucions, França ha compromès 50 milions d'euros; Alemanya, 20 milions; Kuwait uns 40 milions; la Comissió Europea, 63 milions; i Qatar, uns 50 milions d'euros més, segons ha informat la cadena libanesa Al Yadid."Els participants han acordat que la seva assistència ha de ser oportuna, suficient i coherent amb les necessitats del poble libanès, ben coordinada sota el lideratge de Nacions Unides i lliurada directament a la població, amb la màxima eficiència i transparència", segons recull la declaració final. Una xifra que supera les estimacions de 115 milions d'euros sol·licitades per l'ONU per a la reconstrucció de la ciutat.

