Artadi avisa que JxCat no formarà coalició electoral amb el PDECat

JxCat no formarà una coalició electoral perquè segueix el seu propi "camí". Així de contundent s'ha pronunciat l' acabada d'escollir vicepresidenta del nou JxCat i regidora de l'Ajuntament de Barcelona Elsa Artadi. "No volem ser una federació de partits, no ho serem, ni serem tampoc una coalició electoral", afirma.Respecte a l'encaix de JxCat i el PDECat considera que "si hi ha altres opcions polítiques que creuen que el seu camí és un altre, que el seu lideratge no passa pel president Puigdemont o que no se sentin representats en el partit, em sembla legítim que facin una altra aposta electoral". Artadi afegeix però, que JxCat està obert a sumar a aquelles persones -no organitzacions, apunta- que vulguin implementar el mandat de l'1-O.Per altra banda, la vicepresidenta de la formació ha celebrat que en les votacions a la direcció de JxCat hagin votat més del 56% dels inscrits i l'"ampli suport i consens" a la candidatura de Puigdemont escollida amb més del 99% dels vots A partir d'ara, la direcció del partit treballarà en el "desplegament, formalització i ordenació d'un espai polític que s'ha estat treballant durant dos anys i mig". El 20 d'agost es presentaran els textos inicials, i posteriorment, s'obrirà un període perquè els inscrits puguin presentar esmenes i participar a través de fòrums.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor