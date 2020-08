VÍDEO Segueix en directe el funeral de Pere Casaldàliga

El bisbe català Pere Casaldàliga és enterrat aquest diumenge al vespre a Sao Félix do Araguaia, al Brasil. El religiós rep un funeral envoltat de la gent amb la qual ha conviscut en els darrers 40 anys, tal com ell volia.Casaldàliga va nèixer a Balsareny, localitat que li ha retut homenatge aquest diumenge en un multitudinari acte al davant de la casa on va nàixer, el 1928.

