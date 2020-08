Un home, ferit crític després d'estar a punt d'ofegar-se en un gorg a Horta de Sant Joan

Un home ha resultat ferit crític després d'estar a punt d'ofegar-se en un gorg a Horta de Sant Joan (Terra Alta), segons han informat els Bombers de la Generalitat.L'avís del succés s'ha rebut a les 14.35 hores d'aquest diumenge al gorg d'Olla Torta, a la zona coneguda com les Olles del Baubo i al costat del barranc del Botarell. L'afectat, d'uns quaranta anys, ha estat auxiliat primerament pel SEM i després ha estat immobilitzat per ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Sant Joan de Reus.Els Bombers han hagut de demanar ajuda als Mossos d'Esquadra per obrir camí i poder arribar fins a les Olles del Baubo, ja que la gran quantitat de vehicles a la zona impedia el pas dels vehicles d'emergència

