Un centenar de persones recorden el manter salouenc: «Mor Sylla justícia»

Un dels cartells durant la protesta que s'ha produït aquest migdia a la plaça de la Pau, de Salou. Foto: Josep M. Llauradó

Els concentrats, aquest migdia, a la plaça de la Pau, complint les normes sanitàries de distància social. Foto: Josep M. Llauradó

Diversos manifestants han protagonitzat una Foto: Josep M. Llauradó

Part de la comunitat senegalesa ha recordat avui a Salou la mort el passat 11 d'agost de 2015 del seu veí, Mor Sylla, en el marc d'un operatiu policial. L'acte ha comptat amb el suport de diverses organitzacions com ara SOS Racisme, la Comunitat Negra Africana i Afrodescendent d'Espanya (CNAAE) o la Red Antirracista. En total, un centenar de persones ha protestat contra el "racisme estructural" que, segons apunten, va provocar la mort de Sylla.En mig del bat de sol de ple estiu, els assistents, que provenien no tan sols de Salou sinó també d'altres municipis, han cridat "endavant, endavant, persones immigrants" i "Mor Sylla justícia". Alguns dels manifestants duien samarretes i símbols en favor del moviment Black lives matter.El seu germà, Ibrahima Sylla, ha explicat durant la concentració que fa un any que s'està reclamant l'obertura de la via penal, a través de l'advocat Ramon Setó. "Es podria haver evitat la mort de Mor Sylla?", ha preguntat als assistents el seu germà. "Sí!", han cridat. "Ningú no pot arrebatar el dret a viure a una altra persona", ha assenyalat. "No era simplement un manter, era un exemple a seguir, era el millor senegalès de tot Espanya, ho diuen els senegalesos ells mateixos, pel seu cor, pel seu gran ímpetu per col·laborar, per transmetre els seus coneixements als altres".Sylla vivia en situació regular i feia 15 anys que residia a l'Estat. El pis escorcollat, de 40 metres quadrats, no s'ha demostrat que acollís cap xarxa de distribució per al top manta, el motiu de l'operació. "Ser manter no és un delicte greu, no hi ha cap organització piramidal ni criminal, cada manter treballa pel seu propi compte", ha dit. "No volem venjança", ha anunciat, però sí "justícia"."L'objectiu d'aquesta concentració és obrir el cas, no busquem res més", ha asseverat. "Les mentides han estat norma general en aquest cas", ha lamentat, i ha recordat que l'exconseller d'Interior Jordi Jané va assegurar que Sylla formava part d'una organització "mafiosa". En aquest sentit, ha fet una crida als diputats del Parlament de Catalunya a demanar informació de nou sobre el cas ja que l'exconseller "els va enganyar".Ibrahima assegura que té identificat l'agent que "va matar el meu germà", un agent que va patir una "depressió" el mateix dia de l'operatiu policial i que va agafar la baixa. "Clarament, els Mossos han mentit", ha afirmat, "diuen que va ser a les 6 del matí, però a les 5:20h un testimoni el veu al terra sangrant".Segons han denunciat, el cas va ser tancat "quatre dies després de la mort" sense la investigació que reclama la família. Mor Sylla, que tenia 50 anys i una filla de 2 anys -així com una esposa al Senegal, va morir a les cinc de la matinada, segons les autoritats "en relliscar-se d'una barana", al balcó del pis on vivia.Segons indiquen, les imatges de les càmeres de seguretat no es van recollir en el procediment penal per investigar la mort de Mor Sylla. L'entrada "violenta" per "protegir el dret a la propietat industrial" no comptava, han detallat, amb protocols per protegir la vida "que és el mínim quan vulneres drets fonamentals d'invasió de la intimitat"."Per què es va autoritzar l'entrada i utilitzar la força?", es pregunten els organitzadors. "Per què no es van incloure les imatges de les càmeres de videovigilància?", afegeixen.L'acte ha comptat amb una performance amb distància social i les mesures sanitàries a causa de la Covid-19. Una activista antiracista ha recitat un poema per denunciar que "no entenem com una vida pot valer tres samarretes", en relació a les tres úniques samarretes que van trobar a l'immoble durant l'escorcoll policial, quan realment buscaven una xarxa de distribució de productes falsificats.Més tard, tretze persones, emulant els tretze agents ARRO que van participar en l'operatiu policial, han "reconstruït" els fets d'ara fa cinc anys, una reconstrucció que assenyala la praxi policial com la causa principal de la mort de Mor Sylla. Durant la seva intervenció, Ibrahima Sylla, ha denunciat "encobriment policial" ja que no tots els agents van ser interrogats.Els manifestants han cridat contra el "racisme institucional" i la "violència policial". "Si s'hagués suïcidat hauria caigut de cara, no d'esquena", han recordat. Alhora, denuncien que no tenen clar si l'operació va ser autoritzada per un jutge.

