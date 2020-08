VÍDEO Batalla campal entre banyistes i policia en una platja de Bèlgica

Alweer intrieste taferelen aan onze Vlaamse kust. #Blankenberge pic.twitter.com/7L3w2AbU8t — Jef Dweislap (@JefDweislap) August 8, 2020

Ahir la tarda, la platja de Blankenberge de la costa de Bèlgica es va convertir en tot un camp de batalla. El conflicte va començar quan un socorrista va avisar a un grup d'uns 40 joves que estava prohibit asseure's a l'escullera. Refusant marxar, el socorrista va trucar la policia i el caos va desencadenar-se.De cop va començar la batalla enmig de la sorra que es tirava als agents per encegar-los. Els para-sols i les gandules volaven o s'utilitzaven com a armes contra les forces de seguretat. Més tard, amb l'arribada de reforços des de Bruixes i De Haan, van aconseguir arrestar a alguns dels joves.Des de l'Ajuntament de Blankenbergen han avisat que podrien emprendre noves mesures per garantir la seguretat pública de la platja ara que preveuen més dies de forta calor atraient a més persones en aquests punts.

