Puigdemont, president de JxCat amb 99,3% del vot

L'expresident Carles Puigdemont es situa al capdavant de la presidència de Junts per Catalunya amb un 99,3% dels vots en les eleccions internes a la direcció del partit. Així mateix, Jordi Sànchez serà el secretari general amb un 94,23% dels vot dels afiliats. En total hi ha participat 2.130 persones, que representen un 56,19% del cens segons ha anunciat la formació en un comunicat.La candidatura presentada per Puigdemont als comicis interns per determinar l'executiva de JxCat, serà la que configurarà la direcció del partit. Una llista que, tot i que al principi semblava que havia de tenir competència, al final ha anat sola a les urnes.La proposta de Puigdemont barreja els dirigents de la seva estricta confiança política amb els provinents de la direcció de la Crida -que es dissoldrà a Junts- i l'etapa de Sànchez a l'ANC. Hi tenen un gran pes els provinents de CDC i el PDECat, fet que de ben segur serà usat per mirar d'atreure's el partit de David Bonvehí sense pagar massa peatges o buidar-lo en les pròximes setmanes.Jordi Sánchez, que ha hagut de vèncer alguns recels de dirigents propers a l'expresident pel seu perfil esquerrà, en serà finalment secretari general i l'acompanyaran com a vicepresidents Jordi Turull, Elsa Artadi (també serà portaveu), Anna Erra i Josep Rius. La resta de la direcció inclou, a més de David Saldoni a Organització i Teresa Pallarès a finances, Míriam Nogueras, Laura Borràs o Damià Calvet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor