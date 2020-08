Dos joves assalten un ancià a Tarragona i un mosso fora de servei frustra el robatori

Un mosso fora de servei va frustrar dijous passat 6 d'agost un robatori violent a Tarragona, segons ha informat la policia catalana. Els fets es van produir a la Rambla Nova quan l'agent va observar com un home d'edat avançada s'estava defensant amb una crossa de dos homes que l'estaven agredint.El mosso va decidir actuar d'immediat i, després d'acreditar-se com a agent de policia, va aconseguir retenir els dos pispes fins que pocs minuts després, diverses patrulles van arribar al lloc per donar suport. La víctima va explicar que acabava de retirar diners en efectiu d'un caixer automàtic quan els dos individus se li van apropar i, després de colpejar-lo, van intentar robar-li la bossa de mà amb l'efectiu.Els dos lladres –de 23 i 28 anys, nacionalitat colombiana i marroquina, i sense domicili conegut- van quedar en llibertat després de declarar davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

