Figo obre les portes de Portugal a Joan Carles I

L'exfutbolista Luis Figo ha obert les portes de Portugal al rei emèrit espanyol, Joan Carles I. El portuguès ha reaccionat a una informació del diari El Mundo en la qual s'apunta la possibilitat que el Borbó busca una residència fixa a la localitat de Cascais , una localitat costera del sud de Portugal i propera a Estoril, on es va criar el monarca.Figo ha escrit al seu compte de Twitter un missatge que també ha servit per carregar contra el govern espanyol, una de les dianes contra les que dispara darrerament l'exjugador del Barça i del Madrid; "Bienvenido su Majestad, aquí no hay coletas!", ha dit.

