La Fiscalia investiga ERC per injúries a la corona

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació contra ERC per injúries a la Corona. Segons informa el diari ABC , les diligencies s'han obert arran de tres denuncies presentades per l'associació monàrquica Concòrdia Real Espanyola contra els líders del BNG, Ana Ponton;d'ERC, Pere Aragonès; i d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. A tots tres se'ls acusa d'injúries a la corna pels seus comentaris sobre la situació de Joan Carles I i les seves crítiques a la monarquia.Les denuncies van ser registrades el 4 d'agost, i segons explica l'ABC, ja hi ha una fiscal a càrrec de la investigació per determinar si els fets que detalla l'associació són o no constitutius de delicte.En el cas d'Aragonès, l'associació monàrquica, l'acusa per unes declaracions fetes el 18 de juliol en que afirmava que "els Borbons són una organització criminal" i que "la monarquia només pot ser corrupta pe definició". Paraules que, segons exposa la denuncia, van més enllà de la llibertat d'expressió i van més enllà del "límit de la crítica o comentari".

