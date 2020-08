Collserola i les bicicletes: una relació incompatible?

Collserola Sport Respecte i Ciclisme (CSRC) considera "trencades" les negociacions amb el Consorci del Parc Natural de Collserola. Des de feia mesos, havien estat mantenint converses i reunions per trobar un nou model de gestió que fes viable el respecte i la preservació de l'espai natural amb l'ús lúdic i esportiu de la Serra.Fa una setmana, el CSRC havia presentat el Trail Center . Un projecte que aspirava a ser un document inicial per poder començar la negociació sobre una nova regulació esportiva a Collserola per fer compatible l'ús lúdic i esportiu de l'espai natural amb la seva preservació. Una iniciativa que posés solució a la massificació que presenta actualment el Parc i que compta amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i de la International Mountain Bicycling Association España (IMBA).El Consorci però, ha desestimat la proposta. Entre d'altres punts, argumenten que en el projecte "s'obvia l'objectiu principal de la declaració del Parc Natural, la legislació vigent i la motivació de regulació ciclista al parc". En aquest sentit, el Consorci s'atrinxera en l'aprovació definitiva en pocs mesos del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) per part de la Generalitat de Catalunya.Aquest pla, ordenarà la "forta concurrència d'usuaris" de la Serra de Collserola a través d'una nova estratègia d'ús públic de la zona concentrant les activitats en mateixes zones. Protegir, conservar i controlar les pertorbacions de l'espai del parc natural. Un objectiu que anirà acompanyat d'un augment dels espais lliures -prohibit accés a les persones- en més de 700 hectàrees.En un comunicat , CRSC afirma que a l'última reunió, la Direcció del Parc considerava directament que les bicicletes BTT (Bicicletes Tot Terreny) estan prohibides, tractant el PEPNat com si ja estigués aprovat; mentre alhora tanquen la porta a qualsevol tipus de modificació o aplaçament. L'entitat assegura que l'objectiu final del Consorci és prohibir tota la pràctica lúdica i esportiva a l'interior del Parc només podent-hi accedir amb autoritzacions prèvies deixant només lliures les pistes perimetrals. L'associació, tot i que manté el compromís de parlar i negociar, avisa que passarà a l'acció sobre el terreny.Les ordenances vigents aprovades l'any 2000 respecte a l'ús de bicicletes recull que només està permès circular per camins i pistes de mínim tres metres d'amplada i amb una velocitat màxima de 20 km/h. També s'indica que no es pot circular per corriols, rieres, camps a través ni camins amb amplades inferiors a tres metres. Les bicis de descens estan prohibides i no es poden fer curses. Qualsevol incompliment pot recórrer en sancions.Des del Consorci però, insisteixen en l'existència d'una xarxa ciclista pel Parc de més de 250 quilòmetres . Actualment està compost de 17 itineraris per a adults i 10 en família. Uns trajectes dissenyats seguint criteris de protecció i conservació, preservant els punts delicats i minimitzant l'impacte a la fauna de la zona.

