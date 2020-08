Cs oferirà a PSC i PP anar junts a les eleccions catalanes: «Guanyaríem Puigdemont»

Ciutadans oferirà al PSC i al PP concórrer a les properes eleccions catalanes per aconseguir superar la majoria independentista. "Si ens presentem junts Partit Socialista, PP i Cs guanyaríem les eleccions. Guanyaríem a Puigdemont", ha explicat el sotssecretari general de Ciutadans, Carlos Cuadrado.L'oferta de la formació no és nova, segons explica Cuadrado, que assegura que el seu partit ja la va posar damunt de la taula fa mesos però no va obtenir resposta dels socialistes. En aquest senti, ha assegurat que el partit està treballant per assolir el seu objectiu.És per això que Cuadrado també ha volgut respondre als recels dels populars, que havien qüestionat una possible coalició amb els taronges pel seu "gir" després de l'apropament al govern de Pedro Sánchez, i ha assegurat que la formació "no ha girat" sinó que segueix "al centre".Respecte a la data de les eleccions, Cuadrado ha dit que ara mateix, enmig de la pandèmia del coronavirus, li sembla "absurd" que el president de la Generalitat, Quim Torra, pugui plantejar-se convocar uns comicis. "Però nosaltres quan sigui el moment cercarem la fórmula i la forma amb la qual sumem els màxims vots constitucionalistes", ha manifestat.Cuadrado ha assenyalat que al començament de l'any el seu partit ja va apostar per la unió i va remetre sengles cartes als socialistes i al PP. Segons ha afegit, el primer "no va respondre" però amb els 'populars' es van asseure a parlar, segellant poc després un pacte per concórrer en coalició al País Basc. "Hem aconseguit dos diputats de Cs", ha celebrat, atès que el partit taronja tindrà per primera vegada representació en la Càmera de Vitòria.

