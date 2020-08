Desallotgen una discoteca del País Valencià que tenia la pista de ball habilitada

La policia local d'Alacant ha desallotjat aquesta matinada a 66 persones d'una discoteca situada al carrer de les Arts Gràfiques, per tenir habilitada la pista de ball. El local afrotna a una sanció de fins a 60.000 euros per haver imcomplit les mesures sanitàries i de seguretat contra la Covid-19.La Policia va realitzar una inspecció a les 4:15 hores d'aquesta matinada amb tres patrulles, i va comprovar que a l'interior es trobaven "desenes de persones i s'estava incomplint la norma de tenir inhabilitada la pista de ball". Per això, es va ordenar el desallotjament i se'l va denunciar per una infracció molt greu que pot comportar multes de 30.001 a 60.000 euros, ha indicat el consistori en un comunicat.Els agents policials han realitzat un balanç de les seves intervencions aquest cap de setmana en l'operatiu organitzat amb l'objectiu de controlar l'ús obligatori de màscares i fer complir les mesures de seguretat a la ciutat per fer front a la pandèmia i evitar rebrots de Covid, i ha imposat un total de 139 sancions a persones que no la duien, sobretot joves a les zones d'oci, i ha sancionat a 40 establiments per incompliments.

