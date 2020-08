El PSC descarta un tripartit: «ERC només té el projecte de dividir Catalunya»

La portaveu del PSC en el Parlament, Eva Granados, descarta la possibilitat de reeditar un nou tripartit a Catalunya entre socialistes, ERC i comuns després de les properes eleccions perquè "ERC només té el projecte de dividir Catalunya". "El tripartit està fora de l'equació perquè els mateixos socis l'han evitat", ha assegurat en una entrevista a Europa Press.Granados pronostica que si JxCat i ERC sumen de nou, tornaran a governar junts "encara que estiguin tirant-se els plats pel cap un dia i un altre". Per aquest motiu, pel PSC l'objectiu és aconseguir una majoria alternativa a l'independentisme. La portaveu sosté que buscaran liderar noves majories amb qui "vulgui superar el procés, per deixar de dividir els catalans i treballar per la reconstrucció social i la reactivació econòmica" després de la pandèmia.En ser preguntada si governaria al costat d'ERC, la viceprimera secretària del PSC ha assegurat que no governaran amb partits "que tinguin com a bandera continuar dividint els catalans". "ERC només es dedica a continuar atiant l'odi i la divisió entre catalans i parlant d'espolis fiscals i de qüestions que nosaltres evidentment no compartim, i no solament, sinó que combatem directament. Nosaltres no ens plantegem estar en un projecte que tingui això com a objectiu", ha afirmat.Per altra banda, també ha acusat ERC de no saber fer una bona gestió pública, com creu que demostra les conselleries que lideren: "Quina carta de presentació té ERC en aquests moments? La divisió i la mala gestió. Jo crec que no són bons companys per fer un bon govern", apunta la socialista.Davant això, Granados insisteix a convocar eleccions a Catalunya al més aviat possible perquè "cada dia que passa és una oportunitat perduda per cridar a la ciutadania a les urnes", mentre defensa que es poden celebrar els comicis malgrat la situació sanitària, com ha ocorregut a Galícia i al País Basc. Unes eleccions que considera urgents perquè, al seu judici, el govern està dividit i és incompetent qualificant al president de la Generalitat, Quim Torra, de "negligent i irresponsable".Uns comicis que el PSC liderarà "sense cap dubte" amb el primer secretari Miquel Iceta. "A part de ser el millor polític que tenim en Catalunya, és l'únic que té les idees, que té els equips i que té el projecte per treure a Catalunya d'aquesta dècada de decadència", subratlla Granados.Pel que fa a la gestió del coronavirus, la portaveu socialista acusa la Generalitat d'actuar tard i malament i adverteix que Torra "ha cessat de facto" el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir El Homrani, perquè ja no té competències en residències, i a la de Salut, Alba Vergés, perquè, al seu judici, ja no està tenint protagonisme públic. A més, també critica que el vicepresident Pere Aragonès, estigui "desaparegut i fent campanya en comptes de governar en un moment tan difícil".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor