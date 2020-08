VÍDEO El cantant de «Taburete» matisa el seu «ni una puta mascareta» en un polèmic concert

Aquí tenéis al cantante de Taburete pidiendo a los asistentes al concierto que no hubiera "ni una puta mascarilla".



Estos sinvergüenzas tienen que acabar en un juzgado. pic.twitter.com/PZh1bK0oxp — Jules (@CensoredJules) August 8, 2020

L'últim concert de "Taburete" continua aixecant polèmica. La indignació a les xarxes ha tornat a explotar després que en les darreres hores hagi sortit a la llum un vídeo on el cantant del grup Guillermo Bárcenas cridava cap al final del concert: "Ni una puta mascareta".Bárcenas, fill de l'extresorer del PP empresonat per la trama Gürtel i la caixa B del partit, defensa que la intenció al darrere del comentari, que es va fer en un moment d'"eufòria després de gairebé vuit mesos sense tocar", era de "retret" i no com una afirmació que pretengués animar a la gent a treure's la mascareta. "En cas que s'hagi malinterpretat, demano disculpes", manifesta.Un concert, celebrat en el marc del festial Starlite de Marbella, en el qual s'hi veien alguns dels assistents que no feien ús de la mascareta ni respectaven les distàncies de seguretat pel coronavirus. Des de Starlite Catalana Occident assenyalaven, en un comunicat, que "les rigoroses mesures preventives, organitzatives i executives que està seguint l'organització són exemplars", al·ludint a la mascareta obligatòria, presa de temperatura, distància de seguretat, desinfecció profunda, termodinàmica aplicada als materials constructius utilitzats, augment d'humitat del recinte, tests setmanals a tot el personal, circuits per a la mobilitat i reducció d'aforaments.

