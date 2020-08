Un conductor sense carnet pateix un accident mentre fugia dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dijous, 6 d’agost, un home de 20 anys, veí d'Osona, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sense haver obtingut mai permís o llicència, negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció de drogues i desobediència als agents de l’autoritat.Els fets van passar la tarda del mateix dia 6 a Sant Hipòlit de Voltregà, on una dotació de mossos, que feia patrullatge preventiu pels carrers de la població, va observar com un turisme accelerava bruscament la marxa en veure el vehicle policial.Als mossos els va semblar sospitosa aquesta acció i el van seguir per aturar-lo. Mentre anaven darrera del vehicle , van veure com el conductor va estar a punt d’atropellar diverses persones que es disposaven a creuar el pas de vianants. També va anar de poc que col·lidís contra un altre vehicle que circulava en direcció oposada.Finalment el conductor va perdre el control del vehicle i va impactar contra una farola. Seguidament van sortir del vehicle dos homes, els quals va fugir corrents del lloc. Els agents van seguir el conductor i el van detenir al carrer Joan Maragall.Un cop detingut es va comprovar que no havia obtingut mai el permís de conduir i quan els mossos li van voler fer la prova de detecció de drogues, es va negar a realitzar-la reiteradament.El detingut va passar divendres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vic.

