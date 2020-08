Agressió LGTBIfòbica a Barcelona: un home insulta i pega amb una barra de ferro a una parella

Nova agressió LGTBIfòbica a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dissabte a Barcelona un home de 33 anys per increpar i agredir una parella de joves, un home i una dona trans, amb una barra de ferro per la seva condició sexual. Els fets van passar cap a les quatre de la tarda al carrer, prop de la plaça Karl Marx de Nou Barris. L’individu va fugir després d’agredir les dues persones.Les víctimes van denunciar els fets a través del telèfon d’emergències 112 i van ser traslladades en una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a un centre hospitalari on van ser ateses per les ferides que van patir. El presumpte agressor va ser detingut minuts més tard pels Mossos d’Esquadra. L’home passarà a disposició judicial en les properes hores.A l’arrestat se l’acusa d’un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i d’un delicte de lesions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor