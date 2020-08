El coronavirus dispara la venda de bicicletes a les comarques de Girona

La crisi del coronavirus ha fet disparar la venda de bicicletes a les comarques de Girona. I és que durant els mesos posteriors al confinament, hi ha hagut una demanda vint vegades superior a l'habitual. Això ha fet que les botigues es veiessin "desbordades" per poder satisfer l'interès dels clients. És el cas de Bicis Esteve, un dels principals distribuïdors de la demarcació de Girona. El seu gerent, Christian Esteve, explica que l'increment ha estat "bestial" i assenyala que la demanda se centra especialment en bicicletes de primer preu i de muntanya. Esteve també explica que els tallers han vist com augmentava de manera exponencial la seva feina, ja que molts que tenien una bici antiga l'han dut a arreglar per tornar a donar-li ús.Les bicicletes s'han convertit en un dels objectes més preuats aquest estiu a les comarques de Girona. De fet, a moltes botigues especialitzades fa dies que no en queden i les poques que els arriben solen estar encarregades. El motiu és el coronavirus. I és que el fet que la pandèmia afecti arreu del món fa que molts gironins apostin per passar les vacances a la mateixa regió o a d'altres parts de Catalunya. Això ha provocat que molts d'ells hagin optat per comprar una bicicleta i explorar les vies verdes i fer turisme de proximitat.En Christian Esteve és responsable de vendes de Bicis Esteve de Calonge (Baix Empordà), el distribuïdor principal a la demarcació de Girona. Explica que cada setmana li arriben camions amb centenars de bicicletes, de les quals la gran majoria estan venudes. Esteve remarca que les poques que es queda per les seves botigues de Palamós i Platja d'Aro, s'esgoten ràpidament."La realitat és que la demanda s'ha multiplicat per vint i nosaltres només tenim capacitat per quadruplicar-la. No donem l'abast i moltes botigues es troben que no poden vendre perquè no en tenen", assenyala.El responsable de vendes de Bicis Esteve explica que el fenomen s'ha experimentat especialment en bicicletes de "primer preu" i de muntanya. Es tracta de productes que volten entre els 300 i els 600 euros i que són els més demandats. Un fet que constata que qui compra aquestes bicicletes són persones que no tenien anteriorment i que n'han volgut adquirir una.Un altre dels motius ha estat que l'activitat física va ser una de les primeres que es van permetre durant la desescalada. "Allà vam notar un repunt, però la veritat és que ha estat els darrers mesos que s'ha disparat", destaca Esteve, que assenyala que molta gent prefereix anar en bicicleta a la feina, per evitar el transport públic i possibles contagis.Les botigues especialitzades han vist com la demanda era "desbordant". El responsable d'Edi Bikes de Figueres, Albert Carrón, reconeix que els ha sorprès i que han hagut de "doblar esforços". "Hem passat de vendre cinc bicicletes la setmana a deu al dia", comenta.Carrón explica que ells treballen amb una firma catalana que els pot subministrar amb "certa normalitat", però en altres establiments s'han trobat que hi ha molts clients que s'han interessat per comprar, no se'ls pot servir. Això vol dir que potser d'aquí unes setmanes quan hi hagi estoc disponible potser ja no tornaran.Un altre dels efectes que ha provocat aquesta demanda sobrevinguda ha estat que els fabricants han hagut "d'espavilar-se" i han avançat uns mesos les presentacions de les noves bicicletes, previstes perquè estiguin al mercat el 2021. "Ens hem trobat que algunes marques ja ens avisen que el catàleg arribarà en breu", explica Christian Esteve.Qui també s'ha beneficiat d'aquest fenomen han estat els diferents tallers de la demarcació. Com que molts han vist que no hi havia bicicletes disponibles, n'han recuperat d'antigues i les han posat a punt. Això ha fet créixer doncs la venda de pneumàtics, pastilles de fre i d'altres complements relacionats amb les bicicletes.

