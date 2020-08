Un terratrèmol de magnitud 2,9 a l'Alta Garona sorprèn la Vall d'Aran

Epicentre del terratrèmol aquest dissabte nit Foto: ICGC

Un petit terratrèmol de 2,9 graus a l'escala de Richter a l'Alta Garona ha estat lleugerament percebut a la Val d'Aran, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). El sisme es va registrar a les 23.07 hores de la nit d'ahir dissabte i l'epicentre es va localitzar a tocar del terme municipal de Bagnères de Luchon, d'acord amb la informació facilitada per l'Institut Geològic de Catalunya (IGC).El terratrèmol no hauria fet cap dany material però s'hauria fet notar en poblacions frontereres de la Val d'Aran com Les, Bossòst, Arres o Vilamòs. L'últim sisme a Catalunya s'havia produït el 29 de juliol a la Cerdanya. Va ser de 2,3 graus a l'escala de Richter i amb l'epicentre entre Urús i Prullans.

