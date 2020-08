El Govern prepara un pla per garantir el dret a vot i fer compatible les eleccions amb la Covid-19

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha explicat que la Generalitat prepara un pla per garantir el vot i fer compatibles les properes eleccions catalanes amb la pandèmia de la Covid-19. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Aragonès ha dit que el Govern estarà "preparat" però que també ho han d'estar les juntes electorals amb el "màxim consens" per garantir el dret a vot dels catalans en "qualsevol circumstància". El republicà ha manifestat que d'acord amb l'experiència de les eleccions al País Basc i a Galícia, i sabent que el virus afecta la mobilitat o els aïllaments domiciliaris, s'està estudiant com celebrar les eleccions "siguin quan sigui".Aragonès ha constatat que les eleccions al Parlament s'hauran de celebrar "convivint" amb el virus i ha dit que és "desitjable" que se es facin en un context de "menor contagis possible" per garantir una campanya electoral "el més normal" i el dret de sufragi el dia de les eleccions.El republicà ha tornat a reclamar que el calendari electoral es decideixi "des de Catalunya" de la mà del president de la Generalitat, Quim Torra, i no el Tribunal Suprem (TS). Ha dit que la potestat per convocar les eleccions és de Torra però que espera poder saber quina és la data per "superar" la situació d'interinitat del Govern.El coordinador nacional d'ERC ha apostat per aconseguir a les properes eleccions un front "ampli" dels partits que defensen el dret a l'autodeterminació. Aragonès ha dit que la majoria ciutadana està posicionada a l'esquerra i en la defensa de l'autodeterminació, per bé que ha reconegut que també hi ha altres opcions de centre-dreta que ho defensen.Aragonès ha dit que ERC aspira a un "front de consens" entre JxCat, la CUP i els Comuns liderat per l'esquerra. Ha apuntat que no compta amb la resta de forces perquè són "contràries" a l'autodeterminació o proposen una sortida a la crisi en "clau neoliberal". Això, sí s'ha dirigit al PSC li ha preguntat si a Catalunya s'orientaran en clau a la "dreta política i econòmica", "com amb la negociació amb Cs dels pressupostos generals de l'Estat", o bé apostaran per la majoria ciutadana que se situa a l'esquerra amb la defensa de l'autodeterminació.De fet, el líder republicà s'ha mostrar convençut que després de les eleccions es podrà assolir un acord de govern entre els independentistes. Aragonès ha apuntat que amb la recomposició habitual després d'unes eleccions hi haurà acords de "grans majories" que aniran "més enllà" i, fins i tot, podran arribar als que no són independentistes però defensen l'autodeterminació.El dirigent d'ERC ha emplaçat JxCat i la CUP a explicar quina és la seva via cap a la independència. Aragonès ha manifestat que la via d'ERC és una via "àmplia" i "clara" i de "bon govern". Ha explicat que perquè la independència sigui possible cal sumar grans majories, dirigir-se a aquelles persones que no creuen en la independència i demostrar-los que és una "eina" per millorar, no deixar-se "robar" la bandera del diàleg i explicar a la comunitat internacional que és Catalunya "qui aposta per una solució política i dialogada". "Si algú té alguna altra via que la posi damunt la taula i l'expliqui", ha reptat.Durant l'entrevista amb l'ACN, el vicepresident del Govern ha reconegut que el diàleg amb l'Estat passa un "moment de dificultat". Ha criticat que el govern espanyol encara no hagi explicat la seva proposta per resoldre el conflicte polític de Catalunya. "Mentre no l'expliquin la negociació serà difícil que avanci", ha pronosticat. Igualment, Aragonès ha dit que cal mantenir el diàleg. "El govern espanyol s'ha de posar les piles. Sis mesos després d'haver-se constituït no s'han mogut. Ha empitjorat. Que demostrin amb fets la voluntat de diàleg", ha criticat.Aragonès ha apuntat que al Govern de la Generalitat hi ha el "consens" que una negociació amb l'Estat "és necessària" i sobre els punts a plantejar a la taula de diàleg amb el referèndum d'autodeterminació i l'amnistia dels presos de l'1-O. Per això, ha dit que el govern espanyol "busca excuses" per no afrontar la negociació "dura" i que "posarà en qüestió" els pilars de l'Estat.Preguntat sobre si creu que cal pressionar més al govern espanyol perquè dialogui, Aragonès ha dit que el camí passa per "acumular majories", tenir més "forces des de l'independentisme" i posant en "contradicció" a Podem per ser en un executiu que no està compromès en "avançar" en la negociació.Sobre els acords i les dinàmiques parlamentàries al Congrés, Aragonès ha insistit que no participaran de cap acord amb el govern espanyol on hi hagi Ciutadans. "És absolutament incompatible", ha apuntat respecte l'anomenada geometria variable del PSOE quan pacta determinades qüestions amb uns partits o altres.Aragonès ha advertit que qui viurà més "contradiccions" de cara al futur serà Unides Podem al govern espanyol. "Si el PSOE va enfortint els lligams amb Cs avui qui se'n aparta és ERC però qui se'n apartarà en el futur serà Unides Podem", ha pronosticat.

