Rull, contundent contra la jutge i la Fiscalia després de nou dies confinat a la cel·la

Una Fiscalia assedegada de venjança i una jutgessa que ignora el Dret fan que porti 9 dies confinat 21 hores diàries a la cel·la. Malgrat la duresa d’aquestes condicions, és increïble la capacitat que tenim les persones de resistir: les conviccions i la família, els meus baluards — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) August 8, 2020

La jutge va suspendre fa pràcticament dues setmanes el tercer grau dels presos polítics, i encara no ha resolt el recurs de la Fiscalia per decidir si el revoca o el reactiva. Els líders independentistes són, doncs, a la presó des de fa nou dies. Però no hi són en condicions normals: arran de la Covid-19, han de passar 21 hores al dia confinats a la cel·la.Josep Rull, exconseller de Territori, ho ha explicat a través de Twitter i ha carregat amb duresa contra una Fiscalia "assedegada de venjança" i una jutgessa "que ignora el dret". "Malgrat la duresa de les condicions, és increïble la capacitat que tenim per resistir", ha afirmat, i ha assegurat que les seves conviccions i la família són "els baluards" en aquests moments difícils.Quan hagin complert aquesta "quarantena preventiva", els presos podran tornar a fer la vida que feien abans a la presó, ara com ara sense poder accedir al 100.2 fins que no es reuneixin les juntes de tractament i abordin la seva nova situació. En els pròxims dies, la jutge ha de resoldre el recurs del fiscal i decidir què fa amb el tercer grau dels presos polítics

