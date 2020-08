Detenen nou lladres de pisos a Barcelona en menys de 24 hores

Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 lladres de pisos a Barcelona en menys de 24 hores, entre el dijous 6 d'agost a la tarda i la matinada del divendres 7 d'agost, per tres robatoris. En tots els casos la col·laboració ciutadana ha estat clau per permetre una ràpida actuació policial, arrestar els autors dels fets i, en algun cas, evitar el saqueig dels immobles. Cinc dels detinguts van ser de matinada al districte de Sant Martí quan un veí va alertar que uns desconeguts estaven forçant la porta d'uns baixos, a l'interior dels quals no hi havia ningú. El veí tenia un joc de claus de la casa assaltada –per tal de controlar el domicili en cas de qualsevol problema- i sabia que els inquilins estaven de vacances a Galícia.En arribar al lloc, els agents van comprovar que a l’interior del pis hi havia un llum encès i la porta d'accés estava forçada. Els agents van accedir al seu interior a través de la terrassa i van localitzar un jove que estava fugint i el van poder interceptar, tot i que aquest va oposar una forta resistència en la detenció i control de seguretat. Posteriorment els agents van accedir a l'interior de l’immoble i van localitzar a quatre persones més, que també van quedar arrestades.En una altra actuació policial, els Mossos van detenir al districte de Sant Andreu dos homes que intentaven accedir a un domicili utilitzant una radiografia. Els fets van passar cap a les 17 hores de la tarda quan un agent que estava patrullant amb el vehicle policial va observar dues persones en actitud sospitosa. Els dos homes miraven a un costat i a l'altre del carrer i un d'ells portava un barret de palla i mascareta, amb la qual cosa no se li veia la cara. Els dos homes es van situar davant una porta i un d'ells tapava l'altre, que amb un objecte començava a forçar la porta d'entrada a l’immoble mentre l'altre anava vigilant.Els agents van demanar recolzament policial al mateix temps que es dirigien cap al bloc de pisos per tal de detenir els dos pispes. Un cop interceptats, els agents van constatar que l'home que portava el barret de palla s'havia col·locat uns guants de color taronja i l'altre, uns de color negre. Durant l’escorcoll, els agents li van localitzar un tros de plàstic transparent tipus radiografia que seria l'estri que utilitzaven per entrar a robar.Cap a les 3.00 hores de la matinada, un testimoni va alertar al telèfon d'emergències 112 que uns homes vestits de negre estaven escalant una canonada per entrar a robar en un pis. L'home va explicar que havia vist els dos lladres que estaven forçat la finestra. Una patrulla es va traslladar fins a l’adreça on s'estava produint el robatori i va poder veure dues persones que s'estaven despenjant per la façana. Els homes van veure la presència policial i, un cop van trepitjar el terra, van sortir corrents. Els agents van iniciar una persecució i van veure que un saltava un mur de dos metres i mig d'alçada i accedia a l'interior d'un pati.Els agents van saltar també el mur per detenir-lo i van demanar permís a la propietària del pis per poder treure el detingut del domicili. Paral·lelament una altra patrulla va perseguir l'altre individu que també havia fugit, i s'havia refugiat en un pati interior. Gràcies a l'avís d'un veí van localitzar l'home, que estava amagat en un racó enmig de diverses plantes per evitar ser descobert i el van detenir.

