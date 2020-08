Enganxada entre Colau i Baños per la fugida de Joan Carles I

No et facis més mal, si us plau. Sou: "El Gobierno que ha pactado la fuga". O deixes el partit o els teus companys marxen del govern. No hi ha més alternativa.

Fer tuits no és fer política. Fer tuits com aquest és fer el ridícul

"Animales hermosos"? En serio? — Antonio Baños (@antoniobanos_) August 8, 2020

Ada Colau i Antonio Baños s'han enganxat a Twitter per la fugida de Joan Carles I aquesta setmana. En una piulada, l'alcaldessa de Barcelona ha criticat durament la monarquia espanyola i ha dit que "no és democràtica ni transparent" i que el rei emèrit és "un assassí d'animals bonics". Baños, exdiputat de la CUP al Parlament, li ha respost que fer tuits com aquest és fer el ridícil" i l'ha instat a deixar el partit o que els ministres de Podem abandonin el govern espanyol.Colau s'hi ha tornat, i ha acusat Baños de fer-li bullying i li ha dit que fer política és "transformar la realitat i assumir responsabilitats". "Et conec des de 2001, ets un home enginyós, però no t'he vist mai assumir cap responsabilitat", li ha etzibat l'alcaldessa.L'alcaldessa s'ha mostrat molt crítica amb la fugida de Joan Carles I i amb les explicacions de Pedro Sánchez, que segons diverses informacions periodístiques sabia les intencions del rei emèrit i va col·laborar en la seva sortida d'Espanya. Els ministres de Podem no en sabien res i també s'han mostrat molestos, però ara per ara no han marxat del govern més enllà de criticar la gestió que s'ha fet de la qüestió.

