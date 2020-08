VÍDEO Ni mascaretes ni distància, la xarxa bull davant les imatges del concert de «Taburete»

Soc jo, o diu “ni una puta mascarilla”? Tampoc m’esperava menys de Taburete però... pic.twitter.com/F6WcqdI7Mk — Carol (@Carolina_ferrr) August 8, 2020

El concert del grup "Taburete" celebra aquest passat divendres en el marc del festival Starlite, al municipi malagueny de Marbella, ha causat indignació a les xarxes socials per no complir les mesures en relació amb el coronavirus.Als vídeos, gravats durant el concert i que han estat difosos per xarxes socials, es pot veure com alguns assitents no feien ús de la mascareta i no es respctaven les distàncies. Els usuaris s'han indignat davant les imatges, ja que no s'han respectat les mesures de seguretat pel coronavirus.Des de Starlite Catalana Occident han assenyalat, en un comunicat, que "les rigoroses mesures preventives, organitzatives i executives que està seguint l'organització són exemplars", al·ludint a la mascareta obligatòria, presa de temperatura, distància de seguretat, desinfecció profunda, termodinàmica aplicada als materials constructius utilitzats, augment d'humitat del recinte, tests setmanals a tot el personal, circuits per a la mobilitat i reducció d'aforaments.

